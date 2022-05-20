لبنان | دولار السوق السوداء يقفز عتبة الـ31 ألف ليرة!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 10:13 صباحاً - منذ 6 دقائق

قفز دولار السوق السوداء صباح اليوم الجمعة قفزة مدوية إذ سجل 31300 ليرة لبنانية للشراء و31200 ليرة لبنانية للبيع.

وقال مصرف لبنان المركزي في بيان إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية يوليو تموز.

وتعددت المشاهد المأساوية لاقتصاد لبنان المنهار، وتنوعت بين أسعار المواد الغذائية التي قفزت 11 ضعفا، وما ترتب عليها من معيشة أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر، كما سجل معدل التضخم في مارس/آذار 208% على أساس سنوي، وقدرت خسائر القطاع المالي بنحو 70 مليار دولار، ولا تزال المؤسسات الدولية تربط التمويل بالإصلاحات الاقتصادية.

وأصدرت وزارة الطاقة والمياه في لبنان، أمس أسعار المحروقات الجديدة، والتي تضمنت زيادة كبيرة وجاءت كالتالي:

البنزين 95 أوكتان: 559000 (بزيادة 17 ألف ليرة)

البنزين 98 أوكتان: 569000 (بزيادة 17 ألف ليرة)

المازوت: 680000 (بزيادة 65 ألف ليرة)

الغاز 408000 (بزيادة 33 ألف ليرة)