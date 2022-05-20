لبنان | ناطور فيلا سرق مبلغاً من المال على دفعتين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 10:13 صباحاً - منذ ساعتين

ادّعى المواطن ع. ب. (من مواليد عام 1954) لدى مخفر حارة صيدا في وحدة الدّرك ضدّ مجهول، حول تعرّضه لعملية سرقة مبلغ 4650 دولاراً أميركيًا من داخل غرفة نومه في الفيلا العائدة له في محلّة الزيدانية – مجدليون.

وعلى الفور، باشرت دوريات مفرزة استقصاء الجنوب استقصاءاتها وتحريّاتها المكثّفة، وبنتيجة المتابعة وبعد التأكد من عدم وجود آثار كسر وخلع في الفيلا وأنه يصعب التسلّل إليها من الخارج، جرى الاشتباه بالناطور الذي يعمل لديه، والذي يسكن مع عائلته في غرفة داخل الفيلا ويدعى: ه. ن. (من مواليد عام 1997، لبناني).

,على الأثر، داهمت قوّة من المفرزة مكان سكن الأخير وتمّ توقيفه. وبالتحقيق معه، أنكر في بادئ الأمر علاقته بعملية السّرقة، ليعود ويعترف بإقدامه على سرقة المبلغ على دفعتين، وبإخفائه في منزل والده في محلّة تعمير عين الحلوة.

وبحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، فقد أودع “ه. ن.” القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، كما ضُبِطَ المبلغ بالكامل من منزل والده، وجرى تسليمه إلى المدّعي بأقل من ساعتين على حصول الادعاء، بناءً على إشارة القضاء المختص.