لبنان | مقتل شخص وإصابة آخرَين نتيجة إطلاق نار في بعلبك!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أقدم المطلوب (أ.ح.ج) يرافقه (ع.م.ج) و(ع.ع.ج) وشقيقاه (م.ع.ج) و(م.ع.ج)، على إطلاق النار باتجاه محل عائد للمواطن (و.ر) ما أدى إلى مقتله وإصابة (م.د.ب) و(ب.ع.ر)، بتاريخ 19 / 5 / 2022 في مدينة بعلبك.

على الفور سيرت وحدات الجيش دوريات معززة ونفذت تدابير أمنية في المنطقة ودهمت منازل يشتبه بوجود مطلقي النار داخلها. وقد أقدم مسلحون على إطلاق النار في الهواء لدى وصول وحدات الجيش.

بنتيجة عمليات الدهم، تم ضبط سلاح حربي وبندقيتي صيد وكمية من المخدرات والذخائر الحربية وكاميرات المراقبة.

تجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.