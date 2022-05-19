لبنان | بعد انتخابه نائبًا للمرة الثانية.. نائب يتبرع براتبه للجيش اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن النائب ميشال ضاهر أنه، وبعد انتخابه نائبًا للمرة الثانية على التوالي، سيستمرّ بمبادرته تجاه الجيش اللبناني والتي كان بدأها في الولاية السابقة، وسيقوم بالتنازل عن راتبه النيابي طوال فترة الأربع سنوات القادمة لصالح خزينة الجيش.

وأضاف أنه بهذه البادرة يقوم بأقلّ الواجب تجاه المؤسسة التي لا تبخل بتقديم الغالي والنفيس في سبيل حماية الوطن وجميع مواطنيه.