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لبنان | بعد انتخابه نائبًا للمرة الثانية.. نائب يتبرع براتبه للجيش اللبناني

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

جلسة لمجلس النواب في قصر الأونيسكو - أرشيفية

أعلن النائب ميشال ضاهر أنه، وبعد انتخابه نائبًا للمرة الثانية على التوالي، سيستمرّ بمبادرته تجاه الجيش اللبناني والتي كان بدأها في الولاية السابقة، وسيقوم بالتنازل عن راتبه النيابي طوال فترة الأربع سنوات القادمة لصالح خزينة الجيش.
وأضاف أنه بهذه البادرة يقوم بأقلّ الواجب تجاه المؤسسة التي لا تبخل بتقديم الغالي والنفيس في سبيل حماية الوطن وجميع مواطنيه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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