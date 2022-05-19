لبنان | الكاظمي يبارك لميقاتي نجاح الإنتخابات النيابية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - مايو - 2022 6:43 مساءً

قدّم رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى الكاظمي، في اتصال هاتفي، تهانيه إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بمناسبة نجاح إجراء الانتخابات التشريعية اللبنانية”، مؤكداً مساندة العراق للبنان الشقيق حكومةً وشعباً وتطلعاته لترسيخ الاستقرار وهو يحقق هذه الخطوة الديمقراطية المعبرة عن إرادة الشعب اللبناني، وتطلعاته لترسيخ الاستقرار، وبناء الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة”، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان نلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وشدد الكاظمي على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبيّن وقوف العراق الدائم إلى جانب لبنان في أزمته؛ من أجل تعزيز أمن المنطقة، وتحقيق إرادة شعوبها المحبّة للسلام”.