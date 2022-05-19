لبنان | من بعلبك الى وادي خالد.. السلاح المتفلّت يصيب أربعة شبان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - مايو - 2022 6:37 مساءً

أدى إشكال في مدينة بعلبك على أطراف حي الشراونة تخلله إطلاق نار بين شبان من آل ج وآخرين من مدينة بعلبك، الى إصابة ثلاثة شبان من مدينة بعلبك أحدهم بحالة الخطر وهم م. ب. وب. ر. وو ر وهو في حالة حرجة. وقد نُقل المصابين الى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.

كذكلك، أصيب المواطن م.ع.ش. من بلدة رجم عيسى برصاصة طائشة في قدمه، وذلك نتيجة اطلاق نار كثيف حصل في بلدة الساعد في وادي خالد خلال مناسبة إجتماعية، بحسب ما أفاد مراسل “الجديد”.