لبنان | أزمة الخبز حقيقية!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 11 دقيقة

أكد نقيب أصحاب صناعة الخبز في لبنان أنطوان سيف أن “أزمة الخبز حقيقية وسببها النقص في وجود الطحين لدى المطاحن بسبب عدم دفع مصرف لبنان المستحقات للموردين في الخارج”.

ولفت في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أن “هناك قمحاً في المطاحن بقيمة 8 مليون دولار ولا يمكن التصرف به لتسليم الطحين للأفران لأن ثمنه غير مدفوع بعد”.

وأعلن سيف أن “ست مطاحن متوقفة عن العمل وبعض الأفران أقفل بسبب فقدان الطحين لديه، فيما هناك ضغط كبير على الأفران التي لا تزال تعمل”، معرباً عن تخوفه من مشاكل بين المواطنين في الأفران بسبب الضغط الحاصل.