لبنان | 47 مليون دولار حجم التداول على منصة “Sayrafa”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 07:43 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: “بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /47,000,000/$ سبعة وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 23700 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرفالعمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمراربتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

من جهة أخرى، أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة في بيان، أن “المجلس المركزي قد وافق على تمديد مفاعيل التعميم الاساسي رقم 161 لغاية نهاية شهر تموز 2022 قابل للتجديد”.

كما أكد أن “التعاطي بالأوارق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوارق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدّد على سعر منصّة Sayrafa”.