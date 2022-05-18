لبنان | رد حاسم من ستريدا لباسيل: “خلي هلأ يوقف على إجريه”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 18 - مايو - 2022 4:30 مساءً

ذكرت النائبة ستريدا جعجع، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ “14315 شكر لأهلي في قضاء بشري، مقيمين ومغتربين، على الجهود الجبارة يلي قاموا فيها بـ15 أيار، وبهالمناسبة بدي وجّه 39844 شكر لكل أهلنا في دائرة الشمال الثالثة، مقيمين ومغتربين، يلي صوّتوا للائحة نبض الجمهوريّة القويّة”.

ولفتت إلى انه “أما لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، يلي ترأس لائحة “رح نبقى هون”، يلي أخدت 17077 صوت، ويلي قال عنا إنو صرنا واقفين على إجر وحدة ببشري، بحب قلو إنو بشري طول عمرها واقفة على إجرتين ورح تبقى”، مشيرة إلى أنه “يلي استحوا ماتوا، من الأول على لائحة قائمة ترتيب المرشحين بحسب النسب المؤية في دائرة الشمال الثالثة بال 2018 للمركز الخامس بالـ2022 من بعد 4 مرشحين لحزب القوات اللبنانية: ستريدا طوق جعجع 38.837%، فادي كرم 34.314%، غياث يزبك 33.098%، جوزيف اسحق 31.324% لجبران باسيل 26.618%”.

واعتبرت جعجع، أنّ “من 33342 صوت للائحته بالعام 2018 لـ17077 صوت بالعام 2022، وبالمباشر لإلو من 12269 صوت بالبترون عام 2018، لـ8922 في العام 2022، خلي هلأ يوقف على إجريه”.

وكان باسيل صريح في 16 أيار، تعليقا على خسارة القوات في معقلها في بشري مقعدا لصالح المرشح وليام طوق، قائلا: “بالبترون وبكل لبنان، واقف ع اجريي، راسي مرفوع وايديّ ما عليهم لا دمّ ولا مال… عرفت انو انتو عم بتهزوا وصرتوا ببشري ع فرد اجر”.