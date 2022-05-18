لبنان | مصرف لبنان يمدّد مفعول التعميم 161.. ماذا في التفاصيل؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة في بيان، أن “المجلس المركزي قد وافق على تمديد مفاعيل التعميم الاساسي رقم 161 لغاية نهاية شهر تموز 2022 قابل للتجديد”.

كما أكد أن “التعاطي بالأوارق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوارق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدّد على سعر منصّة Sayrafa”.

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وكان مصرف لبنان أصدر في 16 كانون الأول الماضي التعميم الذي يحمل الرقم 161، وينصّ على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحق لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كل مصرف، على أن تكون بالفريش دولار وفق سعر الصرف على منصّة صيرفة في اليوم السابق للسحب.