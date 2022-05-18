لبنان | الشركات المستوردة ترفض تسليم المحروقات للمحطات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

في آخر مستجدات أزمة المحروقات، رفضت الشركات المستوردة للنفط تسليم المحروقات إلى المحطات قبل صدور جدول جديد للأسعار بشرط رفع سعر صفيحة البنزين 11 ألف ليرة والمازوت 46 ألف ليرة، بحسب ما ذكرت قناة الـ “MTV”.

وكان صدر أمس جدول أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، وباتت الأسعار وفق الشكل التالي:

– صفيحة بنزين 95 أوكتان: 542 ألف ليرة (+35 الف ليرة)

– صفيحة بنزين 98 أوكتان: 552 ألف ليرة (+34 ألف ليرة)

– المازوت: 615 ألف ليرة (+16 ألف ليرة).

– الغاز: 375 ألف ليرة (+16 الف ليرة).

من جهته، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام ” أن “البنزين متوافر في مستودعات الشركات وفي بواخر في البحر”.

وأكد: “أننا لسنا في أزمة محروقات في لبنان، لأن الموضوع متعلق ببعض التأخير بانجاز معاملات صرف الدولار للشركات المستوردة من قبل المصارف وفقا لمنصة صيرفة ويجب ان يحل الموضوع سريعا”.

وأشار البراكس الى أن “الشركات توزع البنزين بكميات محدودة وبعض المحطات انقطعت من المواد بسبب تأخر تسليمها مادة البنزين”.