لبنان | نفّذ أكثر من 10 عمليات سرقة.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة متعدّدة طالت اسلاكًا كهربائية عن الشّبكة العامّة العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، وسرقات من داخل أبنية قيد الإنشاء ضمن منطقة حاصبيا.

وعلى الأثر، كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها الميدانية والاستعلامية في أماكن حصول السّرقات.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها دوريات الشّعبة توصّلت الى تحديد هوية الفاعل، ويُدعى: ك. خ. (مواليد عام 1983، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة واغتصاب ومخدّرات.

وبتاريخ 11-5-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت دوريات من الشّعبة كمينًا محكمًا في بلدة راشيا الفخار، أسفر عن توقيفه على متن “بيك أب” نوع “نيسان” يستخدمه في عملياته، تم حجزه.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ أكثر من 10 عمليات سرقة طالت أسلاكا كهربائية عن الشّبكة العامّة وورش بناء قيد الإنشاء.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة.