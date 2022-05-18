لبنان | استعدوا للعتمة الشاملة!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مايو 2022 10:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 18 - مايو - 2022 10:04 صباحًا

أفادت مصادر في معملي ديرعمار الحراري والزهراني عبر “المركزية” عن إطفاء المجموعتين بسبب نفاذ مادة المازوت.

وتابعت المصادر ان لا بواخر في المدى المنظور بما يبشر ان لبنان سيغرق في العتمة الشاملة.

ويعاني اللبنانيون انقطاع الكهرباء أكثر من 20 ساعة يوميًا؛ حيث ينقطع التيار في بعض المدن لمدة 22 ساعة ولا يعود سوى ساعتين فقط، وذلك بسبب التراجع الكبير في الإنتاج مع غياب إمدادات الطاقة التي تأتي من الخارج.

وفي ظل نقص الأدوية والوقود، وأزمة الكهرباء في لبنان، اعتبر البنك الدولي أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليًا، هي أسوأ الأزمات المالية التي شهدها العالم منذ نحو قرن ونصف القرن.

وسبق أن وافقت الحكومة اللبنانية، في نيسان الماضي، على إنشاء محطتين جديدتين للكهرباء، للتغلب على أزمة انقطاع الكهرباء، التي أصبحت المشكلة الكبرى أمام اللبنانيين مؤخرًا.

وأعلن وزير الطاقة، وليد فياض، أن الحكومة وافقت على المضي في عقود إنشاء محطات كهرباء جديدة وتمويلها وتشغيلها، ليحصل اللبنانيون على كميات أكبر من الكهرباء، وتكليف الوزارة بتسريع طرح المناقصات، لجذب عروض بناء المحطات وتحويلها وتشغيلها.