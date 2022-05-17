لبنان | إطلاق نار وأسلحة.. ماذا يحدث قرب منزل أحد النواب؟

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:22 مساءً - منذ 32 دقيقة
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اطلاق نار
أوقف الجيش اللبناني، في محلة المعرض – طرابلس بالقرب من منزل أحد نواب المنطقة المذكورة، وبعد سماع صوت رشقات نارية في الهواء، سيارة نوع رانج روفر دون لوحات، وقد فرَّ من بداخلها الى جهة مجهولة وعثر بداخلها على:
Peder B. Helland – Hope
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Mox Player
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بندقية كلاشنكوف عدد/4/
Laser scope عدد /1/
جعبة عدد /4/
رمانة يدوية عدد/2/
مبلغ من المال وذخائر مختلفة.
وسلمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف صاحب السيارة.