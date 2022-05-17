لبنان | مصرف لبنان يحذّر من شراء وحيازة الـ”NFT”.. اليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - مايو - 2022 6:15 مساءً

حذّر مصرف لبنان المواطنين من شراء وحيازة واستعمال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) تداركاً للمخاطر وللخسائر التي قد تنجم عنها.

وجاء في إعلام ​مصرف لبنان​: “انطلاقًا من المهمّة المسندة إلى مصرف لبنان بالمحافظة على النّقد وسلامته لتأمين أساس نموّ اقتصادي واجتماعي دائم، ونظرًا لتزايد التّعامل بالرّموز غير القابلة للاستبدال – (Non Fungible Token (NFT، وما قد ينتج عنها من مخاطر قانونيّة، سيّما لجهة:

‎1- قيام بائع هذه الرّموز بالاحتفاظ بحقوق ملكيّة أصل الرّمز وإيهام المشتري بنقل هذه الحقوق إليه.

2- عدم شفافيّة العقود الخاصّة ببيع هذه الرّموز وتعقيدها، بحيث لا تنتقل ملكيّة الرّموز إلى المشتري بمجرد دفع الثّمن المتّفق عليه للبائع، بل قد تستحقّ عليه عمولات إضافيّة لم يتمّ إعلامه بها مسبقًا.

3- قيام البائع بتزوير الأصل موضوع هذه الرّموز قبل أو حتّى بعد بيعها.

‎4- صعوبة تحديد قيمة هذه الرّموز الفعليّة، الحاضرة أو المستقبليّة، بسبب تقلّبات أسعار السّوق وعدم وجود بيانات بتواريخ هذه التقلّبات يمكن الاستناد إليها لتقييم السّعر عند الشّراء، بسبب كون هذه الرّموز حديثة وفريدة.

5- تلف الأصل المادّي موضوع هذه الرّموز قبل أو بعد بيعها، ما يؤدّي إلى فقدائها لقيمتها.

6- احتيال المصدر وإصداره رموزًا يكون موضوعها أصولًا ماديّةً يملكها أشخاص ثالثين دون علمهم أو موافقتهم.

7- غياب أي إطار تنظيمي أو رقابي واضح يرعى هذه الرموز.

8- إمكانيّة استعمالها للقيام بعمليّات تبييض أموال أو تمويل إرهاب.

‎لذلك، وتداركًا للمخاطر وللخسائر الّتي قد تنجم عن هذه الرّموز، فإنّ مصرف لبنان يحذّر أيّ كان من شراء وحيازة واستعمال الرّموز غير القابلة للاستبدال (NFT)”.