لبنان | لا مياه ابتداءً من صباح الأربعاء في هذه المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - مايو - 2022 3:06 مساءً

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني دائرة مشروع ري صيدا – جزين في لبعا في بيان “أنها ستقوم بقطع مياه الري عن المشتركين لمدة يومين ابتداء من صباح يوم غد الأربعاء الواقع فيه 18/ 5/2022 لإجراء عملية تنظيف قناة منسوب الـ600 في أسفل بركة أنان من الترسبات والطحالب و الأوساخ”.

وطلبت المصلحة من “المشتركين الكرام اتخاذ التدابير اللازمة لري المزروعات خلال فترة القطع ومعاودة تأمين المياه بدءً من صباح الجمعة”.