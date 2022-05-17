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لبنان | لا مياه ابتداءً من صباح الأربعاء في هذه المنطقة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - مايو - 2022 3:06 مساءً

المياه

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني دائرة مشروع ري صيدا – جزين في لبعا في بيان “أنها ستقوم بقطع مياه الري عن المشتركين لمدة يومين ابتداء من صباح يوم غد الأربعاء الواقع فيه 18/ 5/2022 لإجراء عملية تنظيف قناة منسوب الـ600 في أسفل بركة أنان من الترسبات والطحالب و الأوساخ”.

وطلبت المصلحة من “المشتركين الكرام اتخاذ التدابير اللازمة لري المزروعات خلال فترة القطع ومعاودة تأمين المياه بدءً من صباح الجمعة”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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