لبنان | وفدٌ أوروبي زار معوّض: تأكيد على ضرورة دعم لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - مايو - 2022 2:42 مساءً

استقبل رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوّض، في زغرتا، وفدا من البرلمان الاوروبي برئاسة رئيس وفد الحزب الديمقراطي إلى البرلمان الأوروبي ورئيس كتلة S&D الايطالية براندو بينيفي يرافقه عضو الاتحاد الديمقراطي المسيحي دايفيد مكاليستر بالاضافة الى عدد من نواب الاتحاد.

وجرى البحث خلال اللقاء في الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الراهنة، وكان تأكيد على “ضرورة دعم لبنان والوقوف الى جانبه مع التشديد على اهمية تنفيذ الاصلاحات اللازمة في مختلف القطاعات بغية تمكين لبنان من الخروج من أزمته الحالية”، كما ناقش المجتمعون الاتفاق المبدئي الذي توصّل اليه صندوق النقد الدولي مع السلطات اللبنانية.

الى ذلك اطلع الوفد من معوض على آخر المستجدات في ما يتعلق بالانتخابات النيابية وابرز المشاكل والتحديات الامنية واللوجستية والادارية التي واجهتها، مشددين على اهمية صون الديمقراطية.