لبنان | اليكم سبب ارتفاع اسعار المحروقات بشكل جنوني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 17 - مايو - 2022 1:31 مساءً

صدر عن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، ما يلي:

“نهاية فترة البرد والشتاء التي تشهد تراجع الطلب على مادة المازوت للتدفئة وبداية فترة الصيف التي يزداد فيها الطلب على مادة البنزين للتنقل بالسيارات، كما ان المباشرة بتخفيف القيود على الحجر الصحي في الصين وتوجه الدول الاوروبية الى اقرار مقاطعة شراء النفط الروسي لعدم المساهمة بتمويل الحرب وطلب السويد الانضمام الى حلف الناتو بالرغم من معارضة روسيا وشبح الحرب في اوكرانيا مع ما يتبعها من انعكاسات سلبية على توفر الكميات النفطية في الاسواق، بالاضافة الى عوامل كثيرة اخرى، تدفع بأسعار النفط الى الارتفاع حيث تخطى سعر البرنت الـ 114 دولارا أميركيا.

ولهذا الوضع انعكاسه على اسعار النفط في لبنان، بحيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 35 ألف ليرة لتصبح 542 ألفا نتيجة ارتفاع سعر كيلوليتر البنزين المستورد ما يفوق 38 دولارا واحتساب سعر الدولار وفقاً لمنصة “صيرفة” 23200 بدلاً من 22600 ليرة أي بزيادة 600 ليرة للدولار الواحد وما يقارب 12000 ليرة من أصل 35 ألف. أما في ما يتعلق بالمازوت فحدد سعر الصفيحة 615 ألف ليرة بزيادة 16000 ليرة للصفيحة، واحتسب سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الموازية بزيادة 1274 ليرة أي من 27012 الى 28287 ليرة. اما قارورة الغاز فارتفعت 16000 ليرة لتصبح 375 ألفا”.