لبنان | مولوي معلناً نتائج انتخابات الشمال وبيروت.. وعدتكم أن أكون مندوبكم!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد وزير الداخلية بسام مولوي أن أسماء الفائزين في دائرة الشمال الثانية أحمد الخير وعبد العزيز الصمد وجهاد الصمد وأشرف ريفي وطه ناجي وإيهاب مطر وعبد الكريم كبارة ورامي فنج والياس الخوري وفراس السلوم وجميل عبود.

وقال مولوي في مؤتمر صحفي: “الفائزون في دائرة بيروت الثانية هم أمين شري وابراهيم منيمنة وفؤاد مخزومي وعدنان طرابلسي ووضاح الصادق وملحم خلف وعماد الحوت وفيصل الصايغ وادغار طرابلسي ومحمد خواجة ونبيل بدر”.

وأضاف: “الفائزون في الإنتخابات النيابية في دائرة الشمال الأولى – عكار هم وليد البعريني ومحمد سليمان وأحمد رستم وسجيع عطية ومحمد يحيى وأسعد درغام وجيمي جبّور”.

وتابع: “وعدتكم أن أكون مندوب اللبنانيين في هذه الانتخابات”.

وأكد أن الظّروف الصعبة لم تدفع اللبنانيّين إلى اليأس ونحن تابعنا العملية الانتخابيّة بطريقة جيّدة ولا نتدخّل بالنتائج بل نؤمّن المتطلّبات للعملية الانتخابية ونعلن النتيجة النهائية.

وأشار إلى أن الفرز الإلكتروني يتطلّب قانوناً ومن المؤكّد أنه في الانتخابات المقبلة يجب أن يكون الفرز إلكترونيًّا لتحسين ظروف العمليّة الانتخابيّة.