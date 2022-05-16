لبنان | بانتظار النتائج الرسمية للإنتخابات.. الدولار الأسود يحلّق!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 10:22 مساءً - منذ 14 دقيقة

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الاثنين 16 أيار 2022 ارتفاعاً كبيراً وغير مبرّر، حيث وصل إلى ٢٩٢٠٠ ليرة لبنانية للشراء و٢٩٢٥٠ ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان الدولار الأسود قد تراوح ظهر اليوم ما بين 28350 و28400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ولا تزال حتى الساعة عمليات فرز الأصوات مستمرة بانتظار معرفة النتائج النهائية لإنتخابات لبنان 2022، فيما توقع بعض الاقتصاديين في وقت سابق أن الدولار سيحلق بعد الاستحقاق الانتخابي.