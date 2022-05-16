لبنان | سامي الجميل: حزب الله خسر مع حلفائه هذه الانتخابات النيابية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 10:22 مساءً - منذ 34 دقيقة

اعتبر رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل أن “حزب الله خسر مع حلفائه هذه الانتخابات النيابية والشعب اللبناني قال كلمته بوضوح وهذا ما نعتبره إنجازاً كبيراً لاستعادة الشرعية من حزب الله التي كسبها بعد التسوية الرئاسية التي حصلت عام 2016″، مؤكداً أنه “لا يمكن بعد اليوم أن تغطي الدولة اللبنانية سلاح حزب الله”.

وبعد خسارة حزب الله عددًا من مقاعد حلفائه، اعتبر الجميل انه “تغيير كبير أراده الشعب اللبناني وموقف واضح برفض هذا النوع من الشخصيات التي تدافع عن سلاح حزب الله وعن النظام السوري”.

وقال: “الخرق الذي حصل في دائرة الجنوب الثالثة، نحن كنا مع المشاركة وعدم المقاطعة وإحداث تغيير كبير والخرق انجاز كبير نعتبره خصوصاً أنه على حساب الحزب القومي السوري الاجتماعي الممثل بأسعد حردان”.

وعن التعاون مع باقي الأحزاب، قال: “أي فريق ياخذ موقفاً سيادياً بوجه حزب الله وتوحيد السلاح بيد الجيش حتماً سنكون إلى جانبه ونحن لدينا مواقف ثابتة وكل من يلتقي معنا بها سنكون سوياً”.

ورداً على كلام النائب محمد رعد، كرر الجميل رفضه لأي إملاء، قائلاً: “نحن مستمرون بالمواجهة وليس محمد رعد من يقرر كيف تتألف حكومة أو ينتخب رئيساً فالشعب انتخب وعلى النواب أن يقرروا المرحلة المقبلة وأسلوب رعد مرفوض ومردود مع الشكر.”