لبنان | رسمياً.. هؤلاء هم الفائزون بانتخابات 2022

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي نتائج الانتخابات النيابية، في مؤتمر صحافي من وزارة الداخلية.

ولفت إلى أنه فاز في الجنوب الثانية نبيه بري، حسين جشي، علي خريس، عناية عز الدين، علي عسيران، وميشال موسى. وفي الجنوب الأولى فاز عبد الرحمن البزري وأسامة سعد وسعيد الأسمر وشربل مسعد وغادة أيوب.

وفي دائرة البقاع الثالثة، فاز حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، إيهاب حمادة، ابراهيم الموسوي، أنطوان حبشي، جميل السيد ومحمد الحجيري. وفاز في جبل لبنان الأولى زياد الحواط، رائد برو، ندى البستاني، نعمة افرام، شوقي الدكاش، فريد الخازن، سيمون أبي رميا وسليم الصايغ.

وفي البقاع الأولى، فاز رامي ابو حمدان، وجورج عقيص، وميشال ضاهر، الياس اسطفان، سليم عون، بلال الحشيمي وجورج بوشكيان. وأعلن مولوي أن الفائزين في دائرة البقاع الثانية هم قبلان قبلان، وائل ابو فاعور، حسن مراد، ياسين ياسين، شربل مارون وغسان السكاف.

والفائزون في دائرة جبل لبنان الثالثة هم علي عمار وبيار بو عاصي وهادي ابو الحسن والان عون وفادي علامة وكميل شمعون.

وقال مولوي إنّ “الشائبة التي حصلت في بعلبك – الهرمل لدقائق لم تمنع من اعترض عليها من الفوز بمقعد ولا تؤدّي إلى إبطال النتائج في الدائرة”، مضيفاً: “رغم كل الصعوبات والتشكيك استطعنا إنجاز الإستحقاق الإنتخابي بطريقة جيدة، وكل حملات التشكيك التي تترافق مع فرز النتائج لا تؤثر على عملنا ولا على عم الموظفين والقضاة الذين وصلوا الليل بالنهار للقيام بواجبهم الوطني للمساهمة بخلاص البلد وإصدار النتائج، ونسب الإقتراع ليست منخفضة بل جيدة، وهي تقريباً مثل أو أقل قليلا من النسب بالإنتخابات السابقة”.