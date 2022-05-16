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لبنان | بعد الحديث عن تلاعب بالنّتائج.. “القوات” ستطعن

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

حزب القوات اللبنانية

قال النائب شوقي الدكاش في بيان: “بعد معركة انتخابية نظيفة خاضتها “القوات اللبنانية” في كل المناطق تحديدا في كسروان وجبيل كثُر في الدقائق الاخيرة الحديث عن تلاعب في النتائج، وظهر ذلك في إعلان فوز النائب فريد الخازن بعد ان كان التنافس محصورا بمرشحين: شادي فياض وجوزفين زغيب. وما يعزز الريبة ان بعض الصناديق، وهي من لون طائفي معين، وصلت متأخرة جدا في صباح اليوم التالي.

ان القوات اللبنانية التي خاضت معركتها دفاعاً عن الدولة والمؤسسات وفي طليعتها القضاء المستقل، النزيه والشفاف، سوف تتقدم بطعن احتراما لأصوات الناخبين الكسروانيين والجبليين التي اودعوها للقوات اللبنانية”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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