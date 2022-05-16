لبنان | المتحدث باسم “lade”: ما تخوفنا منه حصل في عكار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - مايو - 2022 3:06 مساءً

أعلن الناطق الرسمي باسم “الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات” Lade في عكار جورج رزق، تعليقا على مجريات العملية الانتخابية، “ان ما تخوفنا منه يوم انتخاب موظفي الاقلام الخميس الفائت وقع”.

وقال: “لاحظنا صبيحة الاحد عدم إلمام بعض رؤساء الاقلام بآلية الاقتراع الصحيح، وعدم تجهيزهم القلم بشكل جيد، وضعفهم بشكل عام أمام الفوضى العارمة، علما أن البعض منهم أتم مهمته كاملة، الفوضى في أقلام الاقتراع بسبب كثافة عدد المندوبين الملفتة، ما يؤشر ايضا إلى الرشوة الانتخابية المستترة، حيث يحق وفق القانون مندوب واحد للمرشح في القلم وسجلنا حضور اثنين او ثلاثة”.

اضاف: “تحولت باحات المراكز إلى تجمعات شعبية لمختلف الفئات ودخل الى المراكز اشخاص لا صفة لهم وبلا مسوغ قانوني. كما توقفت الانتخابات في بعض الاقلام بين النصف ساعة والساعتين بسبب اشكالات امنية وتدافع وصراع. وتدخلت القوى الامنية لتضع حدا لكل شيء”.

ولفت الى أن “التوضيب السيء والفاضح لعدد كبير من محاضر أقلام الاقتراع ارتد تأخيرا في لجان القيد الابتدائية حيث يعاد فرز معظم الاقلام نتيجة اخطاء في المحاضر”.