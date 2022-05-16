لبنان | أسماء الناجحين بمقاعد المتن الشمالي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بدأت النتائج الشبه نهائيّة بالظهور، وبعضها حُسِم بشكلٍ نهائي. وعلى صعيد دائرة المتن الشمالي، أتَت النتائج شبه النهائية على الشّكل التالي:

إبراهيم كنعان عن المقعد الماروني، وإلياس بو صعب، عن المقعد عن المقعد الأرثوذكسي (التيار الوطني الحرّ).

ملحم رياشي عن المقعد الكاثوليكي، رازي الحاج عن المقعد الماروني (القوات اللبنانية).

ميشال إلياس المرّ عن المقعد الأرثوذكسي، هاغوب بقرادونيان عن مقعد الأرمن الكاثوليك (حزب الطاشناق).

سامي الجميّل، وإلياس حنكش عن المقعديْن المارونيَّيْن(حزب الكتائب اللبنانية).