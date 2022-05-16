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لبنان | هؤلاء هم نواب “القوات” الجدد بحسب ماكينة معراب

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 5 دقائق

يافطة انتخابية لحزب القوات اللبنانية

نشرت الماكينة الانتخابية لـ”القوات اللبنانية” الاسماء الفائزة غير النهائية بالانتخابات النيابية من كتلة “الجمهورية القوية” جاء فيها:

– غسان حاصباني المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الأولى

– ملحم رياشي المقعد الكاثوليكي في دائرة جبل لبنان الثانية

– بيار بو عاصي المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الثالثة

– زياد الحواط المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الأولى

– غادة أيوب المقعد الكاثوليكي في دائرة الجنوب الأولى

– نزيه متى المقعد الأرثوذكسي في دائرة جبل لبنان الرابعة

– جورج عدوان المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الرابعة

– الياس اسطفان المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأولى

– جورج عقيص المقعد الكاثوليكي في دائرة البقاع الأولى

– الياس الخوري المقعد الماروني في دائرة الشمال الثانية

– ستريدا جعجع المقعد الماروني في دائرة الشمال الثالثة

– شوقي الدكاش المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الأولى

– انطوان حبشي بالمقعد الماروني في دائرة البقاع الثالثة

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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