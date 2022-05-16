لبنان | “لادي”: وزير الداخلية لم يستجب لنداءاتنا لحماية المراقبين من الإعتداءات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أفاد الأمين العام للجمعية البنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات روني الاسعد بأن “لادي” ارسلت عدة نداءات لوزير الداخلية لحماية المراقبين من الاعتداءات وإنتهاكات في عدة أمكنة ولم يتم الاستجابة للنداءات.

وتابع في حديث إذاعي:” هيئات القلم لم يتم تدريبهم على إدارة الانتخابات، وكان هناك غياب للقوى الامنية”، مشيرا الى أن اليوم لدينا مؤتمر صحفي عن التقييم أولي للعملية الانتخابية وبعد شهر سيكون لنا تقييم نهائي”.

وأضاف:” هدفنا تحسين العملية الانتخابية وما مارسته السلطتان التشريعية والتنفيذية حصدته يوم الانتخابات، نحن لم ندخل بأي اشكال مع اي جهة، و”لادي” يبدأ عملها بعد إصدار توصياتنا”.

وأكد ان على المجلس الدستوري ان يواكب العملية الانتخابية.