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لبنان | سعيد: إنهم مستحقون

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

بعد معلومات شبه مؤكدة على عدم حصول لائحة “الحريّة قرار” على الحاصل الإنتخابي المطلوب لحجز مقعد في البرلمان اللبناني، غرّد النائب السابق فارس سعيد عبر “تويتر”، قائلا: خرجت من العمل الإنتخابي بدعم من رفاق وأصدقاء لن أتركهم”.

وأضاف: “استمرّ في عملي السياسي من اجل لبنان”.

وتابع: “التوفيق لمن نجح و على رأسهم نواب جبيل و كسروان. حافظوا على العيش المشترك و على مصالح الناس”.

وختم سعيد تغريدته بالقول: “انهم مستحقون”.

و خاض سعيد المعركة الإنتخابية ضمن لائحة “الحريّة قرار” التي تضمّ عن قضاء جبيل: فارس سعيد، أسعد رشدان ومشهور حيدر، وعن كسروان- الفتوح وجبيل: منصور غانم البون، موسى زغيب وبهجت سلامة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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