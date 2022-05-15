لبنان | النسب بعد اقفال صناديق الاقتراع باستثناء ٦٠ مركزاً

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آخر تحديث: 15 - مايو - 2022 11:03 مساءً
وزير الداخلية بسام مولوي
اعلن وزير الداخلية بسام مولوي جدول نسب الاقتراع التقريبية للمقيمين بالدوائر الانتخابية ال15 التي بلغت حتى الساعة السابعة مع اقفال باب الاقتراع، على النحو الآتي:
دائرة بيروت الأولى: 28.5%
دائرة بيروت الثانية: 38.33%
دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل – كسروان): 55.93%
دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 42.70%
دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 43.44%
دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه): 44.49%
دائرة الجنوب الأولى (صيدا – جزين): 42.3%
دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا – صور): 42.77%
دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا – مرجعيون – النبطية – بنت جبيل): 41.76%
دائرة الشمال الأولى (عكار): 40.73%
دائرة الشمال الثانية (المنية – الضنية – طرابلس): 30.60%
دائرة الشمال الثالثة (زغرتا – بشري – الكورة – البترون): 38.45%
دائرة البقاع الأولى (زحلة): 43.02%
دائرة البقاع الثانية (راشيا – البقاع الغربي): 34.20%
البقاع الثالثة (بعلبك – الهرمل) 48.90%
مجموع النسب في كل دوائر لبنان: 41.04%