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لبنان | النسب بعد اقفال صناديق الاقتراع باستثناء ٦٠ مركزاً

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 15 - مايو - 2022 11:03 مساءً

وزير الداخلية بسام مولوي

وزير الداخلية بسام مولوي

اعلن وزير الداخلية بسام مولوي جدول نسب الاقتراع التقريبية للمقيمين بالدوائر الانتخابية ال15 التي بلغت حتى الساعة السابعة مع اقفال باب الاقتراع، على النحو الآتي:

دائرة بيروت الأولى: 28.5%

دائرة بيروت الثانية: 38.33%

دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل – كسروان): 55.93%

دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 42.70%

دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 43.44%

دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه): 44.49%

دائرة الجنوب الأولى (صيدا – جزين): 42.3%

دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا – صور): 42.77%

دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا – مرجعيون – النبطية – بنت جبيل): 41.76%

دائرة الشمال الأولى (عكار): 40.73%

دائرة الشمال الثانية (المنية – الضنية – طرابلس): 30.60%

دائرة الشمال الثالثة (زغرتا – بشري – الكورة – البترون): 38.45%

دائرة البقاع الأولى (زحلة): 43.02%

دائرة البقاع الثانية (راشيا – البقاع الغربي): 34.20%

البقاع الثالثة (بعلبك – الهرمل) 48.90%

مجموع النسب في كل دوائر لبنان: 41.04%

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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