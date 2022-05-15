لبنان | سمير جعجع: القوات اللبنانية في صدارة الانتخابات على الصعيد المسيحي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - مايو - 2022 9:45 مساءً

أشار رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع، إلى أنّ “رهان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي ونحن خلفهم على اجراء الانتخابات نجح، وحصلت الانتخابات رغم كل العوائق التي حاول أن يضعها حزب الله والتيار الوطني الحر، وجرت الانتخابات بسلاسة باستثناء المناطقة التي يتواجد فيها حزب الله بقوة”.

ولفت، في حديث لقناة “العربية”، ردًا على سؤال “لماذا يخاف حزب الله من القوات اللبنانية”، إلى أن “القوات اللبنانية حزب كبير وعابر للطوائف والمناطق ولديه موقف واضح ولديه أرضية شعبية صلبة، لذلك حزب الله لا يريده أن يأخذ مقاعد أكثر في مجلس النواب”، مشيرًا إلى أنّ “الارقام الأولية والرأي العام اللبناني بمجمله يصوّت للوائحنا والنتائج لن تكون سيئة”، معتبرًا أنه “في رأي المجلس النيابي سيكون أفضل وبدرجات من الحالي”، موضحًا أنه “في كل مرة “ينحشر” فيها الحزب، يلجأ إلى القوة، ولا يمكننا أن نتساهل في مواجهة الأوضاع التي تمر فيها لبنان”، معتبرًا أنّ “كل الأرقام الأولية تشير الى تقدم القوات في المناطق المسيحية على التيار وهذا معناه ان الرأي العام بات يعرف كل شيء وواع لكل الأمور ولهذا اختار “القوا.

كما أضاف: “انني لا اعتقد أنّ نسبة تصويت السنة ستؤثر على النتائج”.