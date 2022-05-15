لبنان | بيان لوزير الدفاع حول تجميد مفعول رخص حمل الأسلحة!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن مكتب وزير الدفاع الوطني موريس سليم أنه يتم التداول بقرار صادر عن وزير الدفاع الوطني بوقف العمل بقراره تجميد مفعول رخص حمل الأسلحة.

وأكد في بيان أن “هذا القرار مزور ولا اساس له من الصحة ولا يزال قرار وزير الدفاع الوطني الصادر بتاريخ السادس من ايار الحالي المتعلق بتجميد مفعول رخص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة ساري المفعول حتى إشعار آخر”.

من جهة أخرى ذكرت قوى الأمن الداخلي بقرار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي المتعلق بمنع سير الدراجات الآلية في كافة المناطق اللبنانية اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم الاحد 15/5/2022 لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين 16/5/2022.