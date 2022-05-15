لبنان | وزير الداخلية يكشف عن نسبة الاقتراع الأعلى في المناطق اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ ساعتين

قال وزير الداخلية بسام مولوي عقب اقفال صناديق الاقتراع ان، “اليوم الانتخابي الطويل كان مقبولاً نسبةً للأوضاع التي نعيشها وتجاوزنا التحدّيات”.

مولوي في حديث عبر الـmtv، اشار الى انه “أُتابع الوضع الأمني بشكلٍ حثيث منذ ليل أمس وأنجزنا الانتخابات كما وعدنا المواطنين ومهما كانت الشوائب فهي أفضل من الوضع الذي نعيش”.

ولفت الى ان “نسبة الاقتراع غير مرتفعة ولا أعرف إن كان ذلك خيار المواطنين أو يخدم التوجّه السياسي للذين قاطعوا الانتخابات”.

واضاف، “وعدتُ المواطنين بأنّني مندوبهم في هذه الإنتخابات ونسبة الاقتراع في جبل لبنان مرتفعة وهي الأعلى”.

وشدد مولوي على أن “عمليّة إصدار النتائج معقّدة قليلاً ويجب على المواطنين “يطولوا بالهم” وأطمئن الناس أنّ العمليّة مضمونة وتتمّ بشفافية”.