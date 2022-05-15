لبنان | بالأرقام.. إليكم نسبة الاقتراع حتى الساعة السادسة والنصف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - مايو - 2022 10:53 مساءً

وزعت وزارة الداخلية نسبة الاقتراع حتى الساعة الخامسة بين الدوائر الـ 15 وهي على النحو الآتي:

دائرة بيروت الأولى: 27.24%

دائرة بيروت الثانية: 31.15%

دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل – كسروان): 50.11%

دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 40.74%

دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 41.15%

دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه): 41.29%

دائرة الجنوب الأولى (صيدا – جزين): 36.7%

دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا – صور): 37.47%

دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا – مرجعيون – النبطية – بنت جبيل): 38.08%

دائرة الشمال الأولى (عكار): 30.97%

دائرة الشمال الثانية (المنية – الضنية – طرابلس): 25.85%

دائرة الشمال الثالثة (زغرتا – بشري – الكورة – البترون): 33.70%

دائرة البقاع الأولى (زحلة): 38.00%

دائرة البقاع الثانية (راشيا – البقاع الغربي): 30.12%

البقاع الثالثة (بعلبك – الهرمل) 45.50%

مجموع النسب في كل دوائر لبنان حتى الساعة: 37.52%

من جهة أخرى ذكرت قوى الأمن الداخلي بقرار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي المتعلق بمنع سير الدراجات الآلية في كافة المناطق اللبنانية اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم الاحد 15/5/2022 لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين 16/5/2022.

