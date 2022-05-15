لبنان | ميقاتي: التمثيل السنّي في برلمان 2022 سيكون منوعاً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

ومن خلال سير العملية الانتخابية اليوم، اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن “الانتخابات اليوم نصر للبنانيين وللديموقراطية وللدولة”، ورأى أن “تمديد فتح أقلام الاقتراع إلى الساعة التاسعة مساء مخالف للقانون، لكن كل من يكون في حرم قلم الاقتراع حتى السابعة يحق له الاقتراع”.

كما واضاف إن “نسبة الاقتراع حتى الآن غير عالية بشكل عام”، آملاً أن “تزيد النسبة في الساعتين المقبلتين”، مضيفاً أن “الشوائب التي جرت اليوم في العملية الانتخابية هي عادية حتى الآن”.

ورداً على سؤال، أقرّ بوجود “إنفاق انتخابي كبير جداً، لكن لا يمكنني وضعه في خانة الرشوى”.

وفي رأيه، أن “التمثيل السنّي في برلمان 2022 سيكون منوعاً، وسقفه هوية لبنان والطائف”، ورفض الهجوم على الرئيس سعد الحريري، معتبراً أنه “منافٍ للأخلاق وغير مقبول”.