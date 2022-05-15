لبنان | توضيح حول تمديد مدّة الاقتراع ما بعد الساعة السابعة مساءً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات ان “بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تتداول بموضوع امكانية اصدار وزير الداخلية قرار تمديد مدة الاقتراع ما بعد الساعة السابعة مساء وانه سبق ان اعتمد هذا التدبير في الانتخابات النيابية العامة للعام ٢٠١٨ “.

واوضح ان “المادة 97 من قانون الانتخاب قد نصت على وجوب اعلان رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء، ما لم يكن ثمة ناخبين حاضرين في باحة مركز الاقتراع لم يدلوا باصواتهم بعد، حيث يصار عندها الى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار إلى هذه الواقعة في محضر القلم، وعليه فإنه يحصر تمديد عملية الاقتراع فقط في حال ثمة ناخبين حاضرين في باحة مركز القلم حيث يتم اغلاق المدخل المؤدي الى باحة المركز من قبل عناصر قوی الامن الداخلي المولجة بحفظ الامن داخل المركز الى حين تمكينهم من الاقتراع . ”

وقال ” لم يحصل ان صدر اي قرار سابقا لاسيما في الانتخابات النيابية التي جرت عام ٢٠١٨ يتعلق بتمديد مدة