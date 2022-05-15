اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | بحسب وزارة الداخلية.. اليكم نسب الاقتراع حتى الساعة الثالثة

0 نشر
EditorHA 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - مايو - 2022 5:08 مساءً

انتخابات لبنان 2022

انتخابات لبنان 2022

نشرت وزارة الداخلية جدولاً لنسب الاقتراع حتى الساعة الثالثة بالدوائر الانتخابية الـ15، وجاءت على الشكل التالي:

– في بيروت الاولى: 17.53%

– في بيروت الثانية: 22.81%
-البقاع الاولى (زحلة): 25.70%
– البقاع الثانية (البقاع الغربي راشيا): 18.07%
– البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل): 32.14%

– الجنوب الاولى (جزين صيدا): جزين: 26.17 صيدا: 26.11

*الجنوب الثانية:
– صور 25.44
– قرى صيدا 23.35

*الجنوب الثالثة:
– بنت جبيل : 28.85
– مرجعيون وحاصبيا : 26.80
– النبطية : 31.36

– الشمال الاولى (عكار): 21.77

*الشمال الثانية:
– المنية: 15.77
– الضنية: 17.12
– مدينة طرابلس: 12.55

*الشمال الثالثة:
– الكورة: 20,01
– البترون: 37،50
– بشري: 26,54
– زغرتا: 21,64

*جبل لبنان الاولى:
-جبيل: 38,56
-كسروان: 42,04

– جبل لبنان الثانية (المتن): 27,99%

– جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 27,73%

*جبل لبنان الرابعة:
-الشوف: 27.97%
– عاليه: 29.56%

وعلى صعيد كل لبنان بلغ مجموع الاقتراع حتى الساعة الثالثة بعد الظهر 25.26%.

نسب الاقتراع بحسب وزارة الداخلية حتى الساعة الثالثة

نسب الاقتراع بحسب وزارة الداخلية حتى الساعة الثالثة

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا