لبنان | بحسب وزارة الداخلية.. اليكم نسب الاقتراع حتى الساعة الثالثة

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آخر تحديث: 15 - مايو - 2022 5:08 مساءً
انتخابات لبنان 2022
نشرت وزارة الداخلية جدولاً لنسب الاقتراع حتى الساعة الثالثة بالدوائر الانتخابية الـ15، وجاءت على الشكل التالي:
– في بيروت الاولى: 17.53%
– في بيروت الثانية: 22.81%
-البقاع الاولى (زحلة): 25.70%
– البقاع الثانية (البقاع الغربي راشيا): 18.07%
– البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل): 32.14%
– الجنوب الاولى (جزين صيدا): جزين: 26.17 صيدا: 26.11
*الجنوب الثانية:
– صور 25.44
– قرى صيدا 23.35
*الجنوب الثالثة:
– بنت جبيل : 28.85
– مرجعيون وحاصبيا : 26.80
– النبطية : 31.36
– الشمال الاولى (عكار): 21.77
*الشمال الثانية:
– المنية: 15.77
– الضنية: 17.12
– مدينة طرابلس: 12.55
*الشمال الثالثة:
– الكورة: 20,01
– البترون: 37،50
– بشري: 26,54
– زغرتا: 21,64
*جبل لبنان الاولى:
-جبيل: 38,56
-كسروان: 42,04
– جبل لبنان الثانية (المتن): 27,99%
– جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 27,73%
*جبل لبنان الرابعة:
-الشوف: 27.97%
– عاليه: 29.56%
وعلى صعيد كل لبنان بلغ مجموع الاقتراع حتى الساعة الثالثة بعد الظهر 25.26%.
نسب الاقتراع بحسب وزارة الداخلية حتى الساعة الثالثة