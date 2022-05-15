لبنان | قوى التغيير تتعرض للترهيب والتضييق.. اليكم ابرز الحوادث

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

تتعرّض لوائح قوى التغيير للترهيب والتضييق، وإليكم لائحة بأبرز الحوادث:

1. تعرض المرشح حاتم الخشن عن لائحة “سهلنا والجبل” لاحتجازه من قبل القوى الامنية في لبايا بسبب اعتراضه على المخلافات داخل القلم من قبل ماكينة حركة أمل.

2. تم التضييق على مندوبي لائحة “عكار التغيير” في عكار من قبل رؤساء الاقلام حيث لم يسمح لهم بالدخول والجلوس داخل الاقلام وقالوا للمندوبة “خلوا جماعتك يجيبولك كرسي”.

3. طرد مندوب لائحة “معاً التغيير” في صور (قلم ٢٢٠ ، غرفة رقم ٣) بسبب اعتراضه على المخالفات

4. في قلم الشربين في الهرمل، اقفلت الهيئة النسائية لحزب الله مدخل المركز لعدم تمكن دخول ناخبي التغيير الى مراكز الاقتراع.

5. منع رؤساء الاقلام في الهرمل المندوبين المتجولين للائحة “ائتلاف التغيير” في بعلبك الهرمل من دخول قلم الاقتراع حيث قالوا لهم انه يحق لكم التجول فقط في الملعب.

6. حاول رجل الدخول خلف “العازل” مع إمرأة في قلم 534-غرفة رقم 4 في بعلبك الهرمل، وعندما طلب مندوب لائحة “ائتلاف التغيير” علي علوه بتسجيل مخالفة قال رئيس القلم بأنّها ليست مخالفة وأصرّ على أنْ “تقترع المرأة ودخل الرجل معها إلى وراء العازل وإقترع عنها”.

7. في ثانوية الغازية في الزهراني، تمّ إخراج مندوب يحمل توكيلاً عن المرشح علي خليفة عن لائحة “معاً للتغيير” والتعرّض لآخر بالتهديد وسط انصياع كامل لرئيس القلم غرفة رقم ٤ لعنصر من أمل لا يحمل أي صفة ذات صلة بالعملية الانتخابية ومجرياتها، وتم الابلاغ عن تدخل رئيس القلم غرفة رقم ١٣ لدى المقترعين للإملاء عليهم بما يقترعون.

8. وفي القلم في قناريت تهديد لفظي وتضييق على المندوب من قبل مناصري حزب الله.