لبنان | محافظ النبطية: العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - مايو - 2022 3:17 مساءً

جال محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه في عدد من مراكز الاقتراع في أقضية النبطية، مرجعيون وحاصبيا يرافقه قائد سرية درك اللنبطية العقيد توفيق نصرالله، مطلعا على سير العملية الانتخابية فيها ومعالجا بعض الاشكالات الادارية واللوجيستية.

وفي مكتبه في سرايا النبطية، أعلن فقيه ان “العملية الانتخابية في محافظة النبطية تسير بشكل طبيعي، وهي انطلقت عند السابعة صباحا، وقد جلنا على مراكز الاقتراع في اقضية النبطية، مرجعيون وحاصبيا، هناك بعض النواقص اللوجيستية في القرطاسية، وقد أمناها سريعا، كما لمسنا نسبة اقبال كبيرة من المقترعين في العديد من المناطق، لاسيما الخيام ومنطقتها، وبكل الاحوال العملية تسير كما يرام، والاوضاع الامنية ايضا عادية، ولم يسجل اي اشكال، والتنسيق دائم بين المحافظة وغرفة عمليات القوى الامنية”.

ولفت الى ان نسبة الاقتراع تتفاوت بين بلدة واخرى، إذ “أن هناك الكثير من البلدات سكانها يقطنون في بيروت وبعد انتقالهم في فترة ما بعد الظهر سنشهد اقبالا اكبر في عملية الاقتراع”.

وقال: “لم نبلغ عن اي مشاكل امنية تذكر باستثناء بعض التزاحم في بعض اقلام الاقتراع بين الناخبين، كما وردنا العديد من الشكاوى من عدم وجود اسماء كثيرة على لوائح الشطب ولم يتمكنوا من الاقتراع، الفترة الزمنية التي حددت سابقا لتنقيح اللوائح لم تكن كافية لتصحيح الاسماء ومعالجتها، ضمن هذه الفترة، وللاسف هذا الامر حرم الكثيرين من حقهم الانتخابي بالاقتراع”.