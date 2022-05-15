لبنان | فرعون: الإنتخابات حقٌ وواجب والحمد لله أنها حصلت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - مايو - 2022 3:02 مساءً

الحمدالله انها حصلت بهذه العبارة اكد الوزير السابق ميشال فرعون على ان الانتخابات النيابية حصلت من خلال الضغط الدولي كما حصل في العراق سابقاً، مؤكداً ان المشكلة تكمن في مرحلة ما بعد الانتخابات وما يرافقها من تعطيل وإنهيار.

هذا وأكد الوزير السابق ميشال فرعون بعد الادلاء بصوته: “أنّ الإنتخابات حقٌ وواجب، ومحطة دستورية وديمقراطية أساسية ووسيلة للتغيير والحمد لله أنها حصلت”.

وردًا على السؤال عمّا سيجري بعد الإنتخابات، قال: “يبدو أن الأطراف التعطيلية لبّت إلتزامها لفرنسا وللمجتمع الدولي بإجراء هذه الإنتخابات، كما حصل في العراق.

ويبقى الهاجس الكبير لمرحلة ما بعد الإنتخابات، وما يرافقها من تعطيل وإنهيار، تزامناً مع الخلافات الإقليمية والدولية التي لا تساعد. وداخلياً، يعلم أصحاب المصالح أن حلول الأزمات من إصلاح أو مكافحة فساد أو خطة إنقاذية أو تطبيق قوانين ستأتي على حساب من جمّد وبيّض وهرّب الأموال، أو من استفاد من فساد وفلتان الحدود وغياب الرقابة، وهم شركاء في التعطيل لأنّ الحلول ليست لمصلحتهم”.