لبنان | بسام مولوي: كثافة المقترعين في بيروت الثانية لم تكن متوقّعة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنّه شفاف بكل الملاحظات التي ترده، وقال خلال تفقّده أحد مراكز الإقتراع: “بيروت ستفوز واللبنانيّون لبّوا نداء وطنهم للمساهمة في بناء لبنان الغد وحصل إشكال واحد في البيرة في عكار وتتم معالجته”.

وأضاف: “كنّا على علم بأن بيروت تتطلّب صندوقَين وسيتم تأمين كل الصناديق المطلوبة ولجميع اللبنانيّين والبيروتيّين أقول “أنا مندوبكم في هذه الإنتخابات اليوم”.

كما لفت إلى أنّ “الفرز سيكون ليلاً في العدليات عند القضاة وسط تعزيزات أمنيّة، وسأكون في كل الأقلام وستظهر النّتائج بأسرع وقت ممكن ونحن لسنا بحاجة إلى كهرباء صباحاً إنما تركناها لساعات الليل”.

وأشار مولوي إلى أنّ “كثافة المقترعين في بيروت الثانية لم تكن متوقّعة، وهذا يدلّ على أنّ البيروتيين أوفياء للبنان وليس لأشخاص معيّنين والساعة 7 تقفل الأبواب وكل من كانوا في الداخل يقترعون”.