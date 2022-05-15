لبنان | بالأرقام: كم بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة؟

بلغت نسبة الاقتراع في لبنان حتى الساعة 1,67 في المئة، وتوزّعت بحسب الدوائر على الشكل التالي:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012