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لبنان | بالأرقام: كم بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة؟

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 15 - مايو - 2022 10:43 صباحًا

صندوق اقتراع الناخبين

بلغت نسبة الاقتراع في لبنان حتى الساعة 1,67 في المئة، وتوزّعت بحسب الدوائر على الشكل التالي:

– بيروت الأولى: 1,20 في المئة

– بيروت الثانية: 0,79 في المئة

– جبل لبنان الأولى: 0,51 في المئة

– جبل لبنان الثانية: 1,81 في المئة

– جبل لبنان الثالثة: 2,48 في المئة

– جبل لبنان الرابعة: 1,62 في المئة

– الجنوب الأولى: 2,43 في المئة

– الجنوب الثانية: 1,20 في المئة

– الجنوب الثالثة: 1,10 في المئة

– الشمال الأولى: 1,30 في المئة

– الشمال الثانية: 1,67 في المئة

– الشمال الثالثة: 3,05 في المئة

– البقاع الأولى: 1,16 في المئة

– البقاع الثانية: 1,80 في المئة

– البقاع الثالثة: 2,33 في المئة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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