لبنان | بالأرقام: كم بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 15 - مايو - 2022 10:43 صباحًا
صندوق اقتراع الناخبين
بلغت نسبة الاقتراع في لبنان حتى الساعة 1,67 في المئة، وتوزّعت بحسب الدوائر على الشكل التالي:
– بيروت الأولى: 1,20 في المئة
– بيروت الثانية: 0,79 في المئة
– جبل لبنان الأولى: 0,51 في المئة
– جبل لبنان الثانية: 1,81 في المئة
– جبل لبنان الثالثة: 2,48 في المئة
– جبل لبنان الرابعة: 1,62 في المئة
– الجنوب الأولى: 2,43 في المئة
– الجنوب الثانية: 1,20 في المئة
– الجنوب الثالثة: 1,10 في المئة
– الشمال الأولى: 1,30 في المئة
– الشمال الثانية: 1,67 في المئة
– الشمال الثالثة: 3,05 في المئة
– البقاع الأولى: 1,16 في المئة
– البقاع الثانية: 1,80 في المئة
– البقاع الثالثة: 2,33 في المئة.