لبنان | جعجع يوجّه نداءً عاجلا لميقاتي و المولوي.. ماذا جاء فيه؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة
وجّه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع نداءً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، جاء فيه:
لقد تم طرد مندوبي لائحة “بناء الوطن” من قريتي نيحا والكنيسة في منطقة بعلبك-الهرمل”،
وأضاف البيان: “المطلوب إعادة المندوبين إلى أقلام هاتين البلدتين فورا وتوقيف المسؤولين عن الاعتداء عليهم”.
وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها عند الساعة السابعة من صباح اليوم، في 15 دائرة انتخابية، على أن تُغلق عند السابعة مساء، ليبدأ بعدها الفرز في المراكز.