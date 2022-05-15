لبنان | جعجع يوجّه نداءً عاجلا لميقاتي و المولوي.. ماذا جاء فيه؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

وجّه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع نداءً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، جاء فيه:

لقد تم طرد مندوبي لائحة “بناء الوطن” من قريتي نيحا والكنيسة في منطقة بعلبك-الهرمل”،

وأضاف البيان: “المطلوب إعادة المندوبين إلى أقلام هاتين البلدتين فورا وتوقيف المسؤولين عن الاعتداء عليهم”.

وكانت ​مراكز الاقتراع قد فتحت​ أبوابها عند الساعة السابعة من صباح اليوم، في 15 دائرة انتخابية، على أن تُغلق عند السابعة مساء، ليبدأ بعدها الفرز في المراكز.