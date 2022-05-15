لبنان | “لادي”: الرئيس عون خرق القانون!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 51 دقيقة

سجّلت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات “لادي”، خرقًا متواصلًا للصمت الانتخابي من قبل مرشحين وسياسيين، من بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون، بحيث أنّ بعد الادلاء بصوته، قال الرئيس عون: “الاقتراع واجب، ولا يمكن للمواطن ان يكون محايداً في قضية أساسية كالانتخابات، خصوصاً وأنها تتكرر كل 4 سنوات، وبإمكانه أن يراقب خلالها عمل النواب ويميّز ويختار”.

واعتبرت “لادي” أنّ ادلاء الرئيس عون والسياسيين بتصريحات صحافة يعد خرقًا للقانون الذي يفرض صمتًا انتخابيًا في اليوم الانتخابي.