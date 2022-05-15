لبنان | “كما وعدت وفيت”.. مولوي: المقاطعة لا تُفيد!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 42 دقيقة

أعلنت وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد الإدلاء بصوته في طرابلس أن “الطريقة الوحيدة لبناء لبنان الغد هي عبر الإقتراع الكثيف”.

ودعا مولوي اللبنانيّين وأهالي طرابلس “للاقتراع بكثافة واختيار الأفضل فالمقاطعة لا تُفيد بشيء وأعد المواطنين بنتائج شفافة”.

وتابع “نُعالج موضوع انقطاع الكهرباء في منطقة التلّ كما نُعالج موضوع النقص في الأوراق في بعض الدوائر”.

ولفت مولوي إلى أن “الإزدحام هو مؤشّر جيّد ولن يتمّ منع أي أحد من الإقتراع”.

وشدّد على أن “عناصر الأمن يقومون بواجباتهم ونُعالج كلّ ما يحصل والإشكالات الإدارية التي سُجّلت بسيطة والوضع الأمني جيّد ولن يُطيّر أيّ أحد الإنتخابات وكما وعدتُ بحصول الإنتخابات وفيت”.