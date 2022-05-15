لبنان | المفتي دريان: لبنان يناديكم في هذا اليوم المفصلي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دعا مفتي الجمهورية اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، الجميع إلى “النزول إلى صناديق الاقتراع، لأنّه يجب أن يحدّد اللّبنانيّون ماذا يريدون من خلال الصّناديق”.

وشدّد، بعد الإدلاء بصوته في بيروت الثانية، على أنّ “الفرصة متاحة لنا جميعًا للتّعبير عن آلامنا وقهرنا وذلّنا واحتياجاتنا في هذا البلد.

وأضاف: “التّغيير يكون بصناديق الاقتراع، والتّغيير يجب أن يتمّ لمصلحة لبنان واللّبنانيّين ومستقبلنا ومستقبل أولادنا وأحفادنا”.

وتوجّه إلى اللبنانيين قائلًا: “لبنان يناديكم في هذا اليوم المفصلي التّاريخي المهم، فلا تتركوا هذا اليوم من دون انتخاب”، متمنّيًا “التّوفيق لمن سينجح، ونحمّله مسؤوليّة العمل الجدّي لإنقاذ ما تبقّى من لبنان”.