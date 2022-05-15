لبنان | اشكالات ومخالفات في العملية الانتخابية.. و”لادي” تناشد “الداخلية”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - مايو - 2022 9:43 صباحًا

بدأت منذ السابعة صباحا عملية الاقتراع في لبنان، ولا بد من حصول بعض الخروقات، فقد حصلت بعض الاشكالات اللوجستية والادارية في مركز الاقتراع في بلدة عنقون الزهراني، غرفة رقم 3، بسبب عدم وجود لوائح.

وفي بلدة خرطوم سجل عدم وجود محاضر، في حين وجدت في كفربيت 24 لائحة فقط، وبقية اللوائح تابعة لصور.

كما تم توقيف احد المقترعين في مركز مرجان في صيدا بعدما اكتشف رئيس القلم عملية إدخال هاتفه الخلوي وتصوير اللائحة التي منحها صوته مما يشكل مخالفة قانونية.

كذلك، ناشدت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات” “لادي” وزارة الداخلية والبلديات إصدار تعميم فوري لهيئات القلم يقضي بتوقيع رئيس القلم والكاتب على الجانب الخلفي لورقة الاقتراع الرسمية، وبتوقيع رئيس القلم على الظرف الرسمي الممهور.

فقد وردت إلى “لادي” معلومات عن تسليم أوراق اقتراع من دون الإمضاء عليها أو الإمضاء عليها من الأمام، ما يمكن اعتباره علامة إضافية على ورقة الاقتراع قد تعرّضها للإبطال.