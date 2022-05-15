لبنان | ميقاتي أدلى بصوته: لاختيار الأفضل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

ادلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بصوته عند الساعة الثامنة صباحا في ثانوية حسن الحجة (الملعب) في طرابلس ترافقه عقيلته مي ونجله مالك .

وقال الرئيس ميقاتي بعد الادلاء بصوته: “ان الدولة بكل اجهزتها مستنفرة لانجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي وباذن الله تسير الامور على ما يرام”.

واكد” ان نسبة الاقتراع الصباحية جيدة”، مؤكدا” اهمية توفير الكهرباء في اقلام الاقتراع خلال الليل”.

ودعا ميقاتي” اللبنانيين الى اختيار الافضل ومن يرونه مناسبا”، مؤكدا ان” الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجندّت مئة الف عنصر”، مثنيا “على كل الجهود التي بذلت وستبذل من القضاة والموظفين والامنيين”، راجيا “ان تحمل الايام المقبلة الخير للبنان”.