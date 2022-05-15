لبنان | العملية الانتخابية انطلقت.. ومولوي: صوّتوا كرمال لبنان!

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وزير الداخلية بسام المولوي
انطلقت عند السابعة صباحا الانتخابات النيابية في المحافظات، في جو من الهدوء، وسط اجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي.
وتوزعت اللوائح كالآتي:
بيروت(دائرتان)
بيروت الأولى – 6 لوائح
بيروت الثانية – 9 لوائح
جبل لبنان(4 دوائر)
قضاءا جبيل وكسروان – 7 لوائح
قضاء المتن – 6 لوائح
قضاء بعبدا – 7لوائح
قضاءا الشوف وعاليه – 7 لوائح
الشمال (3 دوائر)
عكار – 8 لوائح
الضنية المنية وطرابلس – 11 لائحة
البترون الكورة بشري وزغرتا – 7 لوائح
البقاع (3 دوائر)
زحلة – 8 لوائح
البقاع الغربي وراشيا – 6 لوائح
بعلبك الهرمل – 6 لوائح
الجنوب(3 دوائر)
صيدا وجزين – 7لوائح
صور وقرى صيدا الزهراني – 4 لوائح
النبطية وبنت جبيل وحاصبيا – مرجعيون – 3 لوائح
ومع فتح صناديق الاقتراع، غرّد وزير الداخلية والبديات بسام مولوي عبر حسابه على تويتر: “مع فتح صناديق الاقتراع، ما تترددوا بالتصويت، صوّتوا بكثافة… صوّتوا كرمال لبنان”.