لبنان | العملية الانتخابية انطلقت.. ومولوي: صوّتوا كرمال لبنان!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 07:09 صباحاً - منذ 16 دقيقة

انطلقت عند السابعة صباحا الانتخابات النيابية في المحافظات، في جو من الهدوء، وسط اجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي.

وتوزعت اللوائح كالآتي:

بيروت(دائرتان)

بيروت الأولى – 6 لوائح

بيروت الثانية – 9 لوائح

جبل لبنان(4 دوائر)

قضاءا جبيل وكسروان – 7 لوائح

قضاء المتن – 6 لوائح

قضاء بعبدا – 7لوائح

قضاءا الشوف وعاليه – 7 لوائح

الشمال (3 دوائر)

عكار – 8 لوائح

الضنية المنية وطرابلس – 11 لائحة

البترون الكورة بشري وزغرتا – 7 لوائح

البقاع (3 دوائر)

زحلة – 8 لوائح

البقاع الغربي وراشيا – 6 لوائح

بعلبك الهرمل – 6 لوائح

الجنوب(3 دوائر)

صيدا وجزين – 7لوائح

صور وقرى صيدا الزهراني – 4 لوائح

النبطية وبنت جبيل وحاصبيا – مرجعيون – 3 لوائح

ومع فتح صناديق الاقتراع، غرّد وزير الداخلية والبديات بسام مولوي عبر حسابه على تويتر: “مع فتح صناديق الاقتراع، ما تترددوا بالتصويت، صوّتوا بكثافة… صوّتوا كرمال لبنان”.