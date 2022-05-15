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لبنان | العملية الانتخابية انطلقت.. ومولوي: صوّتوا كرمال لبنان!

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 07:09 صباحاً - منذ 16 دقيقة

وزير الداخلية بسام المولوي

انطلقت عند السابعة صباحا الانتخابات النيابية في المحافظات، في جو من الهدوء، وسط اجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي.

وتوزعت اللوائح كالآتي:

بيروت(دائرتان)
بيروت الأولى – 6 لوائح
بيروت الثانية – 9 لوائح

جبل لبنان(4 دوائر)
قضاءا جبيل وكسروان – 7 لوائح
قضاء المتن – 6 لوائح
قضاء بعبدا – 7لوائح
قضاءا الشوف وعاليه – 7 لوائح

الشمال (3 دوائر)
عكار – 8 لوائح
الضنية المنية وطرابلس – 11 لائحة
البترون الكورة بشري وزغرتا – 7 لوائح

البقاع (3 دوائر)
زحلة – 8 لوائح
البقاع الغربي وراشيا – 6 لوائح
بعلبك الهرمل – 6 لوائح

الجنوب(3 دوائر)
صيدا وجزين – 7لوائح
صور وقرى صيدا الزهراني – 4 لوائح
النبطية وبنت جبيل وحاصبيا – مرجعيون – 3 لوائح

ومع فتح صناديق الاقتراع، غرّد وزير الداخلية والبديات بسام مولوي عبر حسابه على تويتر: “مع فتح صناديق الاقتراع، ما تترددوا بالتصويت، صوّتوا بكثافة… صوّتوا كرمال لبنان”.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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