لبنان | مولوي داعيًا الى عدم مقاطعة الانتخابات: صوّتوا كرمال لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 14 - مايو - 2022 10:30 مساءً

دعا وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي “الناخبين السُنة لاختيار أفضل من يمثلهم”.

وفي حديث عبر “الحدث”، أمل أن تكون نسبة المشاركة في انتخابات الغد كبيرة، قائلًا: “من أجل لبنان أدعو الجميع لعدم مقاطعة الانتخابات”.

ولفت الى ان “80 ألف عنصر أمن لحماية الانتخابات غداً”، مشيرًا الى ان “الدول العربية تقف إلى جانب لبنان وليس إلى جانب أي طائفة”.

وغرّد وزير الداخلية على حسابه عبر تويتر وكتب: “يوم واحد بيعمل كل الفرق… صوّتوا كرمال لبنان”.

ويستعد اللبنانيون الى التصويت لمجلس نيابي جديد، بعد أربع سنوات من الأزمات الخانقة التي عصفت بالبلاد.

هذا وبدأت قوى الجيش ووحداته الانتشار على الأراضي اللبنانية كافة لحفظ أمن العملية الانتخابية وضمان سلامة إجرائها.

ودعت قيادة الجيش، في منشور لها عبر “فيسبوك”، المواطنين إلى التعاون والالتزام بتعليمات القوى الأمنية.