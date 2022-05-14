لبنان | عون الى اللبنانيين عشية الانتخابات: ثوروا وراء العازل على من يعرقل ويبتغي الفتنة

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 14 - مايو - 2022 8:30 مساءً

توجّه رئيس الجمهورية ميشال عون الى اللبنانيين عشية الاستحقاق النيابي الذي يتطلّع اليه اللبنانيون بعد أربع سنوات من أزمات متلاحقة، وجريمة تفجير مرفأ بيروت.

وقال عون متوجّها الى اللبنانيين: “مسؤوليتكم كبيرة اليوم كي لا يتوقّف مسار تفكيك منظومة الفساد المركّبة التي تحكّمت بمفاصل البلد على مدى عقود، مسؤوليتكم كبيرة لكي تحاسبوا الفاسدين والسارقين.

وأكّد أنّ الانتخابات هي ” الفرصة التي يجب عدم تضييعها خصوصاً بعد الحقائق التي تكشّفت خلال هاتين السنتين، والأكاذيب التي تم فضحها وبعدما بات للفساد وللسرقة وجوه وأسماء”، مشدّدًا على أنّ الانتخاب ليس مجرّد حقّ، بل هو واجب لكلّ مواطن والطريق الصحيح للتغيير.

وإذ رأى أنه “منذ فترة انتهت الكذبة، وكان يجب أن تنتهي وتتكشف الحقيقة القاسية لنتمكن من مواجهة الواقع وإيجاد طريق الخروج منه”، دعا عون اللبنانيين الى “الثورة وراء العازل على من عرقل، ولمّا يزل، كلَّ خطوة بمقدورها أن تحمي ما تبقَّى من حقوقكم أو تفضح السارقين، والى الثورة على من يحرِّض ويبتغي الفتنة وربّما حرباً أهليَّة”، معتبرًا أنَّ ثورة صندوق الاقتراع هي أنظف الثورات وأصدقها. وقال: “لا تبيعوها لأحد، كونوا أحراراً خلف العازل لدقائق تربحوا وطنكم وتعيشوا فيه أحراراً وبكرامتكم مدى حياتكم”.

في السياق نفسه، لفت الى أنّ “لبنان منهوب وليس مكسوراً، وها هم يحاولون تحميل تبعات النتائج لكم والمسؤولية لي، وأنا الذي لطالما حذّرت منذ أكثر من 25 سنة من سياسات مالية سترهن البلد وسياسات اقتصادية ستوقعه بأزمات مستقبلية”.